Fındık toplarken yamaçtan düşen Fatma hayatını kaybetti

DHA
Giresun'un Dereli ilçesi Yıldız köyünde bahçesinde fındık toplayan Fatma Aydın, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrollerde Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Genç kadının cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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