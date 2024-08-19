Fındık toplarken yamaçtan düşen Fatma hayatını kaybetti
DHA

Giresun'un Dereli ilçesi Yıldız köyünde bahçesinde toplayan Fatma Aydın, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrollerde Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Genç kadının cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)