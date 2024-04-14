İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan Fırat Kalkanı üs bölgesine sızmaya çalışan 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgi şöyle:

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)