Fırtına Antalya'yı fena vurdu! Hasar büyük... Antalya’da fırtına ve dev dalgaların vurduğu Kaleiçi Yat Limanı’nda 32 metrelik bir tur teknesi ile 2 balıkçı teknesi battı. Hasar ise fırtına dindikten sonra ortaya çıktı.

İHA

Antalya'yı hafta sonu fırtına ve sağanak yağış vurdu...

Cadde ve sokakların göle döndüğü Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı’ndaki tekneler, büyük hasar aldı.

Son 40 yılın en etkili fırtınası olduğunu söyleyen Kaleiçi Olta Balıkçıları Derneği Orhan Yakar, "20 yıldır bu limandayım böyle bir fırtına görmedim, eski arkadaşlar da aynı şeyleri söylüyorlar. 2 balıkçı teknemiz battı, bir tane de tur teknesi battı. Oldukça üzüldük, milli servet gözüyle bakıyoruz." dedi.

Tahta parçaları denizin üzerini kapladı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyarı verdiği Antalya, geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve fırtınanın ardından oluşan dev dalgalar Kaleiçi Yat Limanı’nda etkili olurken, falezlere çarpan ve mendireği aşan dalgalar limandaki bağlı teknelere zor anlar yaşattı. Bağlı olduğu noktadan kopan 32 metrelik bir tur teknesi ile 2 balıkçı teknesi battı. Birçok tekne zarar görürken sahipleri, batmaması için yoğun çaba sarf etti. Limanın yürüyüş yolları ve teknelerden kopan tahta parçaları denizin üzerini kapladı.

Denizin üzerinde tekne ve ağ parçaları

Fırtınanın ardından Yat Limanı’nda Büyükşehir ekiplerince temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı. Bazı balıkçılar ve tur tekne sahipleri teknelerindeki son kontrollerini yaparken, denizin üzerinde halen fırtına ait izlerin kaldığı görüldü. Batan ya da zarar gören teknelerin parçaları, ekipler tarafından denizden çıkartılmaya başlandı.

"Son 40 yılın en etkili fırtınası"

En çok balıkçılar ve turizmcilerin etkilendiği fırtınada 2 balıkçı teknesinin batmasının yanı sıra toplamda 25 balıkçı teknesinin zarar gördüğünü belirten Kaleiçi Olta Balıkçıları Derneği Orhan Yakar, “Son 40 yılın en etkili fırtınasıydı bu. 20 yıldır bu limandayım böyle bir fırtına görmedim, eski arkadaşlar da aynı şeyleri söylüyorlar. 2 balıkçı teknemiz battı, bir tane de tur teknesi battı. Oldukça üzüldük, milli servet gözüyle bakıyoruz.” dedi.

"Servet gözüyle bakıyoruz"

Kaleiçi Yat Limanı’nın mendirek kısmında gerekli önlemin alınmadığını öne süren Yakar, “Bu bir afet ama iskelelerinin halini görüyorsunuz. Böyle mi yapılması gerekirdi? Balıkçılarımız burada ekmeğinin peşinde ama maalesef çekek yerinin yok edilmesiyle burası cadı kazanına döndü. 25 balıkçımızın hepsi zarar gördü. 3-4 tanesi batma tehlikesi yaşayan teknemiz ve bugün de 3 teknemiz tamir için balıkçı barınağına gitti. 2 balıkçı teknemiz, bir tane de tur teknesi battı. Oldukça üzüldük, milli servet gözüyle bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yakar, Kaleiçi Yat Limanı’nın turizmin gözbebeği olduğuna dikkat çekerek önlem alınması gerektiğini de vurguladı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)