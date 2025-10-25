Foça'daki selde kaybolan 70 yaşındaki adamın son anları

- İzmir Foça'da sağanak sonrası sel felaketi yaşandı.
- Bülent Kaptanoğlu'nun otomobili sel sularına kapıldı ve kendisinden acı haber geldi.
- Güvenlik kamerası görüntülerinde, Kaptanoğlu'nun selde sürüklendiği anlar yer aldı.
İzmir'in Foça ilçesinde sel felaketi...
Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Foça'da sağanak etkili oldu.
Dereler taştı, evler su altında kaldı, çok sayıda araç sele kapılarak sürüklendi, sürücüler mahsur kaldı.
70 YAŞINDAKİ KAPTANOĞLU SELE KAPILDI
Ormanda mantar toplayan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, otomobiliyle eve dönüyordu.
Kaptanoğlu, Bucak Deresi'nin üzerindeki köprüden geçmek isterken aracı çamura saplandı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Aracı sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'ndan, aramaların 3'üncü gününde kötü haber geldi.
Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
O ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Bülent Kaptanoğlu'nun otomobiliyle sel sularına kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kaptanoğlu'nun sel suları içinde düşe kalka ilerlemeye çalışması ve otomobilinin sürüklenmesi yer alıyor.
Görüntülerde, bir ara sel sularının hızlanmasıyla Kaptanoğlu'nun da daha fazla dayanamayıp suda sürüklenip, gözden kaybolduğu görülüyor.