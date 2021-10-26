Fransız mühendis Yves, bisikletiyle dünyayı geziyor

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye giriş yapan Yves, burada 3 ay kalmayı planlıyor. Yves, daha sonra Cape Town'a kadar uzun bir seyahat yapmayı hedefliyor.

Fransa'da mühendis olarak çalışan 36 yaşındaki Kino Yves, dünyayı dolaşmaya karar verdi.

Yves, bisikletle seyahat etme tutkusu nedeniyle 3 ay önce işinden istifa ederek Avrupa'yı dolaşmaya başladı.

BİSİKLETİYLE TÜRKİYE'YE GELDİ

Elektrikli yatay bisikletle dünya turuna çıkan Fransız mühendis, Türkiye'yi dolaştıktan sonra Orta Doğu ve Afrika'yı gezecek.

Rotası kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nı geçerek Türkiye'ye gelen Yves, Edirne'de pedal çevirmeyi sürdürüyor.

İşinden istifa etti, bisikletiyle dünyayı geziyor ViDEO

3 AY KALMAYI PLANLIYOR

Bisikletle seyahat etmenin yaşam biçimi olduğunu söyleyen Yves, işinden istifa ederek uzun bir yolculuğa başladığını anlattı.

Yves, daha önce Ege kıyılarını gezdiği Türkiye'de 3 ay kalmayı planladığını ifade etti.

İLK HEDEFİ GÜNEY AFRİKA'YA ULAŞMAK

Dünya turundaki ilk hedefinin Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a ulaşmak olduğunu dile getiren Yves, şunları kaydetti:

"Daha önceden işim dolayısıyla uzun zamanlı seyahatler edemiyordum. Seyahat etmeyi çok sevdiğim için ilginç elektrikli bisikletimle farklı bir seyahate çıkmaya karar verdim. Avrupa'dan başladığım yolculuğumda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'yı gezmek istiyorum. Bu arada sosyal medya üzerinden de seyahatlerimi paylaşıyorum. Türkiye'de yaklaşık 3 ay kalmayı planlıyorum.

ÖNCE İSTANBUL, ARDINDAN KONYA

Ülkeye Edirne sınırında giriş yaptım. Buradan ilk önce İstanbul'a gideceğim, ardından Konya'da mola vereceğim. Gaziantep'e gittikten sonra hangi yoldan devam etme kararını orada vereceğim. Hedefim Mısır üzerinden Afrika'ya geçmek ve oradan Cape Town'a kadar uzun bir seyahat yapmak."

TÜM EKİPMANLAR BİSİKLETİNDE

Seyahati için gerekli tüm ekipmanları bisikletinde taşıdığını da anlatan Yves, "Bisikletimde gerekli tüm malzemeler var. Akşamları bazen çadırımda bazı zamanda otel ya da dinlenme tesislerinde konaklıyorum. Bisikletim benim için oldukça konforlu." diye konuştu.