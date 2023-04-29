Futbol dünyasında büyük vurgun: Banka müdürü kadının iletişimde olduğu 5 şüpheli yakalandı Özel bir bankada müdürlük yapan kadın, futbol dünyasının önemli isimlerini 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Kadınla iş birliği içerisinde olduğu tespit edilen 5 kişi daha, mali şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı.

DHA

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşandı…

İstanbul Bakırköy'de özel bir bankada müdür olan Seçil Erzan, bankanın müşterisi olan aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi aradı.

Erzan, bankanın 'gizli fon' verdiğini ve para vermeleri halinde bu fona yatırıp yüksek kâr elde edebileceklerini söyledi.

55 milyon dolar topladı

Kadına güvenen kişiler teklifi değerlendirip sözde 'gizli fon'a yatırması için şüpheliye elden yüksek miktarlarda para verdi.

Bir süre kâr dağıtır gibi para dağıtan Erzan, böylelikle güven kazandı ve başka isimlere de ulaştı.

Piyasadan yaklaşık 55 milyon dolar toplayan Erzan, para ödeyemeyince bazı kişiler savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Tutuklandı, 'zarar ettim' dedi

Konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erzan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzan'ın hem polis hem de savcılık ifadesinde bankanın bilgisi dışında para topladığını kabul ettiği, yatırımlardan zarar ettiği, parasının kalmadığını ve mağdurların bir kısmına ana paralarını ödediğini söylediği öğrenildi.

İletişimde olduğu 5 kişiye operasyon

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seçil Erzan'ın topladığı paraları yurt dışına kaçırmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Erzan'ın irtibatlarını inceleyen ekipler, şüphelinin sık sık 5 kişiyle iletişim halinde olduğunu ve bu 5 kişinin farklı zamanlarda sık sık yurt dışına çıkış yaptığını belirledi.

Ekipler söz konusu şüphelilerin İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'daki adreslerine operasyon düzenledi.

3 şüpheli daha tutuklandı

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.