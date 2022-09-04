Futbolcu Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı adam vefat etti

Nantes’e kiralanan Galatasaray’ın forvet oyuncusu Mustafa Muhammed’in lüks cipiyle seyreden arkadaşı, Şişli’de yolun karşısına geçmek isterken çarptığı yaşlı adamın yaşam mücadelesi 1 hafta sürdü.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 16 Ağustos tarihinde trafik kazası yaşandı.

Kaza, galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı forvet oyuncusu Mustafa Muhammed'in 2 milyon lira değerindeki lüks aracıyla gerçekleştirildi.

Furbolcunun arkadaşı tarafından kullanılan cip, öğle saatlerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz’a çarptı.

Ağır yaralandı

Çarpmanın şiddetiyle havalanarak merelerce sürüklenen Korkmaz, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Korkmaz’ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.





Kırmızı ışıkta durmadı

Öte yandan polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İncelemelerde, sürücü Mısır uyruklu Amr Elboushi'nin süratli olduğu ve trafik ışıklarında kırmızı yandığı sırada frene basmadığı tespit edildi.

İstanbul'da futbolcu Mustafa Muhammed'in arkadaşı yaşlı adama çarptı VİDEO

Hayatını kaybetti

1 hafta tedavi görünen Hayrettin Korkmaz'ın, beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım servisinde uyutulduğu, ameliyata alınacağı belirtildi.

Korkmaz'ın, sabah saatlerinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.





Toprağa verildi

Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Korkmaz, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sürücü serbest bırakıldı

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

İHA'nın aktarımına göre; kazaya karışan aracın ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenilmişti.