Galata Kulesi’nin külahı restore ediliyor Galata Kulesi 5 gün önce restore edilmeye başlandı. İstanbul’un simgesi kulenin külahındaki çalışmalar drone ile görüntülendi.

İHA

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Galata Kulesi’nin külahında 5 gün önce restorasyon çalışmaları başladı.

Hız kesmeden devam eden çalışmalar sonucunda tarihin ve İstanbul’un simgesi kulenin daha güzel bir hal alacağı belirtildi.

Havadan görüntülendi

1 Kasım tarihinde 8’inci katta bulunan “Seyir Terası” bölümünün restorasyon sebebiyle kapandığını, diğer katların ise ziyaretçilerini ağırlayabileceğini duyuruldu.

Galata Kulesi’nin külahında yapılan restorasyon çalışmaları drone ile görüntülendi.

Görüntülerde, iskelelerin kurulduğu, işçilerin de çalışmalara devam ettiği görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)