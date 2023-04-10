Galatasaray Lisesi kapısındaki 'ikiz yılan heykellerinden biri kayıp' iddiası Galatasaray Lisesi’nin İstiklal Caddesi’ne bakan ön kapısındaki sütunlarda bulunan tarihi yılan heykellerinden birinin ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Heykelin kırıldığı, kırık parçasının da kimliği belirsiz kişiler tarafından alındığı iddia edilirken, liseden herhangi bir açıklama yapılmadı.

DHA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Galatasaray Lisesi’nin İstiklal Caddesi’ne bakan ön kapısında bulunan tarihi yılan heykellerinden biri, iddiaya göre yerinde yok…

Sosyal medyadan kendisine gelen bilgi üzerine konuyu araştırmaya başladığını söyleyen Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, yine iddiaya göre Galatasaray Lisesi yöneticileri ve güvenlik görevlileriyle iletişime geçti.

Okul yönetimi Yaşar'a, görgü tanıklarından edindikleri bilgileri aktardı.

Kırılan parçaların nerede olduğu bilinmiyor

Buna göre, 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde bir firma, bariyer indirirken heykele çarptı ve kırdı.

Kırılan parçaların ne yapıldığı ise bilinmiyor.

Heykelin bir an önce bulunup yerine konulması gerektiğini belirten Şerif Yaşar, şunları söyledi:

"150 yıldan fazla ömürlü bir heykel ama maalesef artık yok"

Maalesef biz de 8 Mart'tan sonra fark ettik. Sosyal medyadan arkadaşımız bana bu konuda birkaç fotoğraf attı. Ben de geçerken gördüm. Hakikaten artık yerinde yoktu. Çok kıymetli bir heykeldi. Tabii biz araştırmalar yaptık ve burada Galatasaray Lisesi'nin güvenlik görevlileriyle görüştüm. Kendi kameralarının kör noktası olduğu için burada olanları göremediklerini, tespit edemediklerini söylüyorlar. 1868 Mekteb-i Sultani diye geçer ama biz şu an Galatasaray Lisesi diyoruz. Heykelin tarihçesini araştırdığımızda bu heykel aslında lisenin kuruluşundan, imarından itibaren burada olduğunu görüyoruz. Bir buçuk asır geçti. 150 yıldan fazla ömürlü bir heykel ama maalesef artık yok.

"Antikacılara satılmış olabileceğini düşünüyorlar"

Yaşar, “Okul yetkililerinin hatta çalınmış olma ihtimaline karşın çevredeki antikacıları gezdiklerini öğrendim. Antikacılara satılmış olabileceğini düşünüyorlar. Araştırılıyor, biz de araştırmanın sonucunu bekliyoruz. Çünkü bizim için çok kıymetli.” dedi.

Okul yönetiminin kayıp olan heykelin yerinde restorasyon çalışması yapacağını dile getiren Yaşar, yerine gerçeğini aratmayacak şekilde yılan başı heykeli yapılacağı bilgisine ulaştığını kaydetti.

Liseden açıklama yapılmazken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Galatasaray Lisesi yönetimi tarafından herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.