Galatasaraylı taraftarları dolandıran şebeke çökertildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarları hedef alan ve loca ile kombine bileti vaadiyle binlerce euro dolandıran Mersin merkezli bir şebekenin çökertildiğini duyurdu. Kulüp, operasyonun İçişleri Bakanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışmalarıyla gerçekleştiğini belirtti.

LOCA VE KOMBİNE VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Kulüpten yapılan açıklamada, şebekenin taraftarları hedef aldığı, “loca ve kombine bilet satışı” vaadiyle dolandırıcılık yaptığı vurgulandı. Şebekenin varlığı tespit edildikten sonra durumun ivedilikle yetkili makamlara bildirildiği ifade edildi.

16 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyon kapsamında, 16 kişinin gözaltına alındığı ve şebekenin kısa sürede çökertildiği belirtildi. Kulüp, operasyonun hızlı ve etkili yürütülmesini takdirle karşıladığını açıkladı.

TARAFTARLARA UYARI: "RESMİ KANALLAR DIŞINDA İŞLEM YAPMAYIN"

Galatasaray, taraftarlarının güvenliği ve maddi-manevi haklarının korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Kulüp, bilet, loca veya diğer ürün alımlarında yalnızca resmî kanalların kullanılmasının önemle hatırlatıldığını duyurdu.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Operasyonu yürüten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm güvenlik güçlerine, Galatasaray camiası adına teşekkür edildi.