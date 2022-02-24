Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme

İnternet haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ı öldüren Ramazan Özkan ile bağlantısı olan Burhan Polat tutuklanırken, aralarında 1 avukatın da bulunduğu bazı kişilerin sorguları devam ediyor.

Kocaeli'de Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta yaşanan olayda, Ramazan Özkan, ofisine gittiği bir internet sitesi sahibi Güngör Arslan’ı tabanca ile peş peşe ateş ederek vurdu.

SİLAHLA VURULAN GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güngör Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gazeteci Güngör Arslan'a silahlı saldırı: Kurtarılamadı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Ramazan Özkan, yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ramazan Özkan’ın ifadesi alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Özkan ile bağlantılı olduğu belirlenen kişileri gözaltına aldı. Bu sırada gözaltı için ek süre alındı.

"ELİMDE BİR HABER VAR , GÜNGÖR ARSLAN İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

Olay günü Ramazan Özkan’ın ofise gelerek, "Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum." dediği, Arslan ile görüştüğü sırada tabancasını ateşlediği belirlendi. Ramazan Özkan’ın, olay günü yakınlarına 2- 3 aylığına tatile gideceğini söylediği öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Özkan, Güngör Arslan’ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söyledi.

Ramazan Özkan ve onunla bağlantıları olduğu belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının tamamlanması üzerine dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ramazan Özkan ve Burhan Polat tutuklanırken, Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖZALTINDAKİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Gözaltı sürelerinin dolması üzerine 4 kişi ilk etapta adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantılarının olduğu belirlenerek gözaltına alınanların ise sorgusu devam ediyor.

Aralarında avukat E.K.’nin de bulunduğu kişilerin Ramazan Özkan ile ilişkileri çözülmeye çalışılıyor.