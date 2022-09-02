Petrol
93.72
1.47%
Euro
18.204
0.55%
Dolar
18.2203
0.13%
Altın
998.97
0.62%
Borsa
3193
1.60%
Bitcoin
367.444
-0.15%
BTXN Coin
4.56
8.57%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

    3 ilde FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • 02.09.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

    Gaziantep’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Eş zamanlı operasyon düzenlendi

    DHA’nın haberine göre; ekipler, savcılık kararıyla 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Dijital materyaller ele geçirildi

    Operasyon neticesinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı #1


    İlginizi Çekebilir

    iPhone 14, gizlilik göstergelerini ekran deliğine taşıyor
    Teknoloji

    iPhone 14, gizlilik göstergelerini ekran deliğine taşıyor

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Eylülde zam geldi: İşte Toyota Corolla fiyat listesi
    Otomobil

    Eylülde zam geldi: İşte Toyota Corolla fiyat listesi

    Görüş Bildir