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- Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
3 ilde FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
- 02.09.2022 - 13:43
- Güncelleme : 02.09.2022 - 14:03
Gaziantep’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eş zamanlı operasyon düzenlendi
DHA’nın haberine göre; ekipler, savcılık kararıyla 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Dijital materyaller ele geçirildi
Operasyon neticesinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.