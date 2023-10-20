Gaziantep - Şanlıurfa otobanında kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki yolda meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, 5 kişi ise hayatını kaybetti.

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İHA

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümde korkunç bir kaza meydana geldi.

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda ilerleyen minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi.

5 ölü 5 yaralı

Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)