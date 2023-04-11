Gaziantep'e yıkılan minarenin altında kalan kepçe operatörü öldü Gaziantep'te depremlerin hasar verdiği minareyi yıkmak isteyen kepçe operatörü Mert Köseoğlu, enkaz altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı.

Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, minarenin kontrollü yıkımı için çalışmalara başladı.

Kepçenin üzerine devrildi

Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi.

Yaşanan olayın ardından kepçe operatörü 25 yaşındaki Mert Köseoğlu hayatını kaybetti.

Talihsiz operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, minarenin kepçenin üzerine devrilme anları saniye saniye yer aldı. Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.