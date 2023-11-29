Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde operasyon düzenledi.

Piyasa değeri 1 milyon lira

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonda şüpheli şahsın çantasında yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon lira olan 57 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Yasal işlem başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)