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Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şüpheli bir şahsın çantasında yaptığı aramada 1 milyon lira değerinde 57 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.