Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

İHA
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde operasyon düzenledi.
Piyasa değeri 1 milyon lira
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonda şüpheli şahsın çantasında yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon lira olan 57 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Yasal işlem başlatıldı
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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