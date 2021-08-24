Gaziantep’te 13 yaşındaki kız çocuğunu kemerle dövdü

Aracının alarmının ötmesinden sorumlu tuttuğu 13 yaşındaki kız çocuğunu elindeki kemerle önce kovalayan şahıs, ardından da darbetti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuklardan biri, bir araca dokundu, aracın alarmı öttü.

Sesi duyan araç sahibi, evden çıkarak hemen aracının yanında arkadaşları ile oturan 13 yaşındaki Damla Yılmaz’a yöneldi ve "Neden yaptın?" diye sordu.

Kız çocuğunun ‘ben yapmadım’ söylemlerine aldırış etmeyen araç sahibi, kemerle kovalamaya başladı.

BİNANIN KORİDORUNDA KEMERLE DÖVDÜ

Çevredeki bir binanın içerisine koşan Damla Yılmaz, bina koridorlarında araç sahibinin kemerli saldırısına maruz kaldı.

Şahsın, Damla’ya kemerle saldırma anları ise bina içerisindeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kızının darbedildiğini öğrenen anne Filiz Cerit, şahsın evine gitti. Endişeli anneyi karşısında gören araç sahibi ile ailesi kadını apartmandan dışarı çıkardı.

'Arabasının alarmı öttü' diye 13 yaşındaki kızı kemerle dövdü VİDEO

“BENİM KIZIM DAHA 13 YAŞINDA”

Yaşanan olayı anlatan ve günlerdir tedirgin olduklarını söyleyen anne, “Kızım şahsın arabasının yanında oynarken site sakinlerinden birine gelen bir misafirin çocuğu bu adamın arabasına değmiş ve arabanın alarmı çalmış. Alarm ötünce adam evinden çıkarak aracının yanına gelmiş ama diğer çocuklar kaçmış. İhale kızımın üzerine kaldı. Adam kızım yaptı zannederek kızma önce küfretmiş sonra da kemerle saldırmış. Kızım bir binaya sığınmış ama orada da saldırmış. Benim kızım daha 13 yaşında. Gelip bana olayı anlatınca ben de farklı bir durum mu var diye gidip sorayım dedim. Konuşmaya gittiğim esnada benim üzerime de yürüdüler.” dedi.

“GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE İÇİM SIZLADI, ŞOK OLDUM”

Olay nedeniyle şoke olduklarını, kamera görüntülerini izleyince daha da kötü olduğunu ifade eden anne Filiz Cerit, “Daha sonra görüntüleri gördüm ve görünce içim sızladı. Adam hiç acımadan benim kızıma kemerle saldırıyor, vuruyor. Ben çocuğumu öpmeye, vurmaya kıyamazken tanımadığım etmediğim bir adam böyle bir şey yapıyor. Bir de bu kadar öfkelenecek bir durum yok. Bir arabanın alarmı öttü diyerek bir çocuğa bu kadar saldırılmaz. Bu devirde baba evladına kıyamıyor, vurmuyor.” ifadelerini kullandı.

“KIZIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU, HUKUKSAL YOLLARA BAŞVURDUK”

Şahıs hakkında şikayetçi olduklarını ve olay sonrası kızının psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını da aktaran anne, “Yaşanan olaya çok üzüldük. Bundan sonra hakkımızı hukuksal yollardan arayacağız. Benim kızımın başına gelen başka kimsenin başına gelmesin, kimse herhangi bir olayda sessiz kalmasın diye hakkımızı arayacağız. Yaşanan olaydan sonra kızım psikolojik tedavi görmeye başladı. Geceleri korkuyla uyanıyor. Gündüz de aynı şekilde. Bu yüzden işe falan da gidemiyorum. Çünkü yanında olmam gerekiyor. Yetkililerin de bu konu üzerine düşmesini bekliyorum.” diye konuştu.

“BENİ ÖNCE KOVALADI, SONRA DA YAKALAYIP KEMERLE DÖVDÜ”

Başına gelenleri anlatan 13 yaşındaki Damla Yılmaz ise “Ben arkadaşımla arabanın yan tarafında bankta oturuyordum. Bu sırada siteye gelen misafir çocuklar arabaya vurup kaçtı. O sırada adam da alarm ötünce arabanın yanına küfrederek geldi. Yanımdaki kızlar da kaçınca suç benim üzerime kaldı. O sırada baktım bana vuracak, ben de kaçtım ve bir binaya girerek yangın merdivenine yöneldim. Daha fazla gidemedim ve adam gelip beni yakaladı ve darbetmeye başladı. Sonra da küfrederek kemerle vurdu ve tekme filan da attı. Sonra başka bir adam gelip yardım etti bana ve ben de kaçıp eve geldim. Olay sonrası vücudumda izler oldu, boğazım şişti. Annemle oraya gittiğimizde yine üstümüze saldırmaya başladılar ve bizi binadan attılar. Yetkililerden yardım istiyorum. Bu konu üzerinde dururlarsa iyi olur.” dedi.