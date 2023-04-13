Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada tutuklanan şoför: Suçsuzum 16 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin açılan davada otobüs şoförü hakim karşısına çıktı. Şoför, tek suçlunun kendisi olmadığını savunarak “Kaza tedbirsizlik ve ihmalkarlık nedeniyle oldu. Bu sadece bana ait bir ihmalkarlık değil. Suçsuzum, suçlu olan varsa gerekli tedbirleri almayanlardır” dedi.

DHA

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı ekibi de yardım için bölgede durdu.

Metrelerce kaydı, kurtarma çalışmalarına katılanlara çarptı

İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında olduğu kişilerin kurtarma çalışmaları sırasında, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı 'Özel Diyarbakır' turizm firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp, kaymaya başladı.

Metrelerce kayan otobüs, emniyet şeridindeki itfaiye aracı ile ambulans ve kurtarma çalışmalarına katılanlara çarptı.

16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı

Geçen yıl 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada; sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden, itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat, Mehmet Bozkurt, İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ile Aziz Birdal, Yusuf Birdal, Muhammet Ertek, Umut Ertek, Nuran Tanrıkulu, Melih Kaya, Ali İhsan Tınar ve Hacı Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.

22,5 yıla kadar hapsi istendi

Hız limiti saatte 130 kilometre olarak tespit edilen kaza yerinde, 307 metre fren izine rastlanılan otobüsün gözaltına alınan şoförü Abdülkadir Memiş, tutuklandı.

Soruşturma sonunda Abdülkadir Memiş hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemi ile iddianame hazırlandı.

Memiş'in yargılanmasına, 1'inci Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

"Frene bastım ama otobüs kayarak devrildi"

Davanın ilk duruşmasına kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile sanık Memiş, katıldı.

Duruşmada savunma yapan Memiş, soruşturma aşamasındaki ifadelerini olayın şoku ile verdiğini belirterek, “Yolda ilerlerken 2 araç beni solladı. Ben de önümdeki tırı solladım. Biraz ilerledikten sonra kaza bölgesini gördüm, frene bastım ama tüm çabama rağmen yola dökülen sıvı nedeniyle otobüs kayarak devrildi. Kaza sırasında hızım 110 kilometreydi.” dedi.

"Yolda duba veya uyarı işareti yoktu"

Kazadan önce otobüsün mola verdiğini ve kendisinin direksiyona geçtiğini anlatan Memiş, “Yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra emniyet şeridinde birkaç araç ile ikinci şeritte itfaiye aracını gördüm. Yolda duba veya uyarı işareti yoktu.” dedi.

Kaza öncesi perdeyi düzelttiği ve dikkatsiz davrandığı yönünde ifadeler bulunduğunun hatırlatılması üzerine sanık Memiş, “Telefon kullanmıyorum. Perde ile oynamadım. Kaza esnasında herhangi başka bir şey ile ilgilenmiyordum. Araç sürerken sigara kullanmıyordum.” cevabını verdi.

"Bu sadece bana ait bir ihmalkarlık değil"

Memiş, kaza sırasında takograf cihazını çıkarmaya çalıştığı yönündeki iddiayı da reddederek, şöyle konuştu:

Zaten kaza sırasında bayılmıştım. Sonrasında polis ve jandarma gelip, rapor istedi. Kaza tedbirsizlik ve ihmalkarlık nedeniyle oldu. Bu sadece bana ait bir ihmalkarlık değil. Yüzde 70-80 Karayolları'nın kusuru var; kaza alanının güvenlik çemberine alınması gerekiyordu.

"Yolda kesinlikle bir sıvı vardı"

Kazaya ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmediğini de ifade eden Memiş, “İllaki kusurum vardır ama bilerek isteyerek bir kazaya neden olmadım. Bu kaza, kesinlikle otoyol ve Karayolları ekiplerinin ihmalkarlığı sonucunda oldu. Yolda kesinlikle bir sıvı vardı. O yüzden asli kusurlu olduğum yönündeki raporu kabul etmiyorum.” diye konuştu.

"Daha önce hiç kaza yapmadım"

Memiş, ne kadar süredir otobüs şoförlüğü yaptığına ilişkin soruya ise “2000 yılından bu yana otobüslerde çalışıyorum. 5 yıldır da şoförlük yapıyorum. Daha önce hiç kaza yapmadım. 1 aydır ara vermiş ve kamyon şoförlüğü yapmıştım. Kaza olmasaydı; pazartesi günü kamyon şoförlüğüne başlayacaktım.” şeklinde cevabını verdi.

"Suçsuzum, suçlu olan varsa gerekli tedbirleri almayanlardır"

Memiş, “Kazada ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ve özür diliyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Çok çok üzgünüm. Ben de böyle bir şey yaşanmasını istemezdim. Tutuklandığımdan bu yana geceleri uyuyamıyorum, akıl ve ruh sağlığımı kaybediyorum. Karıncayı bile incitmeyen biriyim. Böyle olmasını ben de istemezdim. Suçsuzum, suçlu olan varsa gerekli tedbirleri almayanlardır.” dedi.

Polis memurları, gerekli önlemlerin alındığını söyledi

Duruşmada tanık olarak dinlenen 2 polis memuru ise yolda herhangi bir yağ veya sıvı dökülmesi bulunmadığını ve gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğuna devamına karar verip, duruşmayı haziran ayına erteledi.