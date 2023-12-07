Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Sanık babanın cezası belli oldu Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiye darbederek ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Yunus Göç'ün son duruşmasında karar çıktı. Davada tutuklu sanık Yunus Göç’ün tutukluluk halinin devamına karar verilerek, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İHA

Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba Yunus Göç, Türkiye gündemine oturmuştu.

Ortaya çıkan darp görüntülerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen cani baba hakkında dava açıldı.

Beyin kanaması geçiren Cihan bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, baba Göç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Baba Yunus Göç, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada, 2 aylık Cihan bebeğin aile avukatı Esra Kantar Arıkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

10 yıl 10 ay hapis cezası

Duruşmada söz alan hayatını kaybeden Cihan Göç Bebeğin avukatı Esra Kantar ise sanığın en üst halden cezalandırılmasını herhangi bir takdiri indirimin uygulanmamasını talep ettiği duruşmada Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Yunus Göç’e 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Cihan Göç’ün 1 yaşını doldurmamış olmasından dinlenmesine gerek olmadığına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)