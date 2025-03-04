İHA

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar çerçevesinde O.Ö., M.B.T. ve İ.Ö. isimli şahıslara ait iş yerlerine baskın yapıldı.

3 AYRI ADRESTE ARAMA YAPILDI

Söz konusu 3 ayrı iş yerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 2 milyon 115 bin TL olan gümrük kaçağı 250 adet akıllı kol saati, bin 140 adet kablosuz kulaklık ve bin 590 adet elektronik malzeme ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.B.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken İ.Ö. ve O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.