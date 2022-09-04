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- Gaziantep’te 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
Gaziantep’te 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 2 yaşındaki çocuk, park halindeki aracın içerisinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
- 04.09.2022 - 09:46
Gaziantep'in Nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'taki bir evin önünde dehşet veren anlar yaşandı.
Kayıp olarak arandığı öne sürülen 2 yaşındaki S.D., park halindeki 27 ACH 981 plakalı aracın içerisinde ölü bulundu.
Çocuğun havasızlıktan dolayı hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Otopsi yapıldı
İHA’nın haberine göre minik beden, yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Şüpheli ölümle ilgili de soruşturma başlatıldı.