Gaziantep'te 2 yaşındaki oğlunu rehin alan baba kendisini yaraladı Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, rehin aldığı 2 yaşındaki oğlunu ikna çabaları sonucu bırakırken teslim olma çağrılarını ise reddederek kendine vurdu.

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İHA

Gaziantep'te hareketli saatler...

Skşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde psikolojik sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Onur Y. (27), 2 yaşındaki oğlu Aras'ı rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ekiplerin ikna çabaları sonuçsuz kaldı.

Oğlunu bırakıp kendini vurdu

Daha sonra olay yerine sevk edilen psikolog ve polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu Onur Y., oğlu Aras'ı ekiplere teslim etti.

Şahıs, ekiplerin teslim olma çağrılarını ise reddederek kendini vurdu.

Omuz bölgesinden yaralanan genç, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.