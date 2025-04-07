Gaziantep'te 22 yıl cezası bulunan firari yakalandı

İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari de polislerden kaçamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

konutta silahlı yağma, hırsızlık ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından 16 ayrı kaydı bulunan ve hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.