Hayat Sitesi sakinleri tarafından beslenen kedilerden 3'ü faili meçhul şahıslar tarafından şişle öldürüldü. Polis ekipleri şahısların bulunması adına çalışma başlattı.

Kedi cinayetleri giderek çoğalırken, bir ihbar da Gaziantep'ten geldi.

Gaziantep'in Budak Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi sakinleri tarafından 20 kedi besleniyor.

KEDİLER ÖLÜ BULUNDU

Site sakinleri, bu kedilerden 3 tanesini karnından sivri bir cisimle yara almış halde ölü buldu.

Bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunan kişiler, kedilerin daha önce de zehirlendiklerini belirterek yardım istedi.

Polis ekipleri, kedilere vahşice işkence uygulayan şahısların bulunması adına çalışma başlattı.

"BUNU YAPANLAR PARA CEZASI İLE KURTULMASIN"

Site sakinlerinden Azra Bağcı, "Bir süredir yaşadığımız binanın bahçesinde kedi besliyoruz. Neredeyse 20 kedimiz var. Bıçak ya da şiş tarzı bir aletle 3 kediyi öldürmüşler. Daha önce de yine buradaki kedileri zehirlemişlerdi. Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın. Onlar da nihayetinde birer canlı" dedi.

Gaziantep'te 3 kedi şişlenerek öldürüldü VİDEO



















