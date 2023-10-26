Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde deprem nedeniyle hasar alan binaların yıkımları ve enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.
Bugün bölgede yürütülen çalışmalarda, deprem nedeniyle yıkılmasına karar verilen bir binada korku dolu anlar yaşandı.
Son anda kurtuldu
Yıkım sırasında binanın, kepçenin üzerine düştüğü görüldü. İş makinesi enkaz altında kalırken operatör ise son anda kurtuldu.
Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Binalar da zarar gördü
Yıkım sırasında çöken bina çevresinde bulunan iki binaya da zarar verdi.
O anlar kameralara yansıdı.
"Çok şükür ölü ve yaralı yok"
Evi hasar gören Metin Calman olayı şu sözlerle anlattı:
"Yıkım sırasında ekipler ayakları biraz zayıflatalım dedi. Kepçenin üçüncü ayağa müdahalesiyle bina bir anda yıkıldı ve kepçenin üzerine devrildi. Çok şükür ölü ve yaralı yok ama mahallede büyük korku ve panik oldu. Etrafı da bayağı bir toz bulutu kapladı. Babamın evi de olay sonrası hasar aldı."
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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