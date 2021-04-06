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    Gaziantep’te 60 yıllık silo 60 kilo dinamit kullanılarak yıkıldı

    60 yıllık çimento fabrikasına ait silo, kolonlarına yerleştirilen 60 kilogram dinamitin patlatılması ile yıkıldı. Binadan çıkan toz, gökyüzünü kapladı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 18:00
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    Gaziantep’te 60 yıllık silo 60 kilo dinamit kullanılarak yıkıldı

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde,1961 yılında kurulan ve 2006 yılında çalışması durdurulan çimento fabrikasına ait silo, 60 kilogram dinamit kullanılarak yıkıldı.

    Patlamadan önce güvenlik önlemlerini artırmak için dijital ortamda simülasyon yapılarak yıkım gerçekleştirildi.

    Önlemlerin tamamlanması ile öğle saatlerinde yıkım işlemlerine başlandı.

    EKİPLER HAZIRDA BEKLEDİ

    Bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.

    Silonun taşıyıcı kolonlarına yerleştirilen dinamitlerin patlatılması ile çıkan toz bulutu gökyüzünü kapladı.

    Gaziantep’te 60 yıllık silo 60 kilo dinamit kullanılarak yıkıldı #1

    “200 ADET KAPSÜL PATLAYICI KULLANILDI”

    Yıkım aşamaları hakkında bilgi veren Çukurova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Jülide Yüzbaşı şu ifadeleri kullandı:

    “Burada 200 adet LP-2300 kapsül patlayıcı ve toplamda 60 kilo patlayıcı kullandık. Dijital ortamda üzerinde yaptığımız patlama simülasyonu ile gerçekleşen patlama yüzde 95 oranında uyuştu.

    Patlamanın gerçekleşmesi için öncesinde gerekli mercilerden izinleri alındı. Patlama alanında itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı ve patlama, geri sayımın ardından güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.”

    İnşaat yerine yol, park ve yeşil alan yapılacağı öğrenildi.

    Gaziantep'te 60 yıllık silo, 60 kilo dinamitle yıkıldı VİDEO

    Gaziantep’te 60 yıllık silo 60 kilo dinamit kullanılarak yıkıldı #2

    Gaziantep’te 60 yıllık silo 60 kilo dinamit kullanılarak yıkıldı #3

    Gaziantep’te 60 yıllık silo 60 kilo dinamit kullanılarak yıkıldı #4

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