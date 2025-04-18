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Gaziantep'te 8 milyon TL değerinde sahte bebek maması ele geçirildi

Gaziantep'te 8 milyon TL değerinde sahte bebek maması ele geçirildi Kentte jandarma ekiplerinin bir depoya yaptığı operasyon neticesinde, 8 milyon 700 bin TL değerinde ve 10 ton 850 kilogram ağırlığında, sahte bebek maması ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.