Gaziantep'te '8 yaşında evlilik' iddiası yalan çıktı! Görüntüler yurt dışından Gaziantep Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Suriye uyruklu 8 yaşında 2 çocuğun kentte evlendirildiği düğün görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DHA

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşandığı iddia edilen bir olay gündeme geldi.

8 yaşında 2 çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Valilik'ten açıklama geldi

Çocukların Suriyeli olduğu ve düğünün Gaziantep'te yapıldığı bilgisine yer verildi.

Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntüler üzerine Gaziantep Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

"Görüntüler yurt dışından"

Açıklamada görüntülerin geçen yıl paylaşıldığı ve Türkiye ile ilgisi bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Sosyal medyada bazı hesaplardan 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri paylaşılmış, görüntülerin Gaziantep'te yapılan bir düğünde çekildiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)