Bilinmeyen bir tabancadan çıkan maganda kurşunu, markete giden 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı’nın başına isabet etti. Başından vurulan küçük çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gaziantep’te ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Ali Saçlı (8), cumartesi günü akşam saatlerinde Ocaklar Mahallesi’nde amcası ve ninesi ile alışveriş yapmak üzere markete giderken bir anda yere yığıldı.

İbrahim Saçlı, başından kan akan yeğenini otomobille Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Başına kurşun isabet ettiği belirlenen, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer Ali, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ömer Ali Saçlı, yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

KGYS KAMERALARI İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Ali'nin yere yığıldığı, amcasının da kucağına alıp otomobile taşıdığı görüldü.

Gaziantep’te 8 yaşındaki çocuk, maganda kurşunuyla öldü VİDEO



ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay sırasında yakınlarda herhangi bir düğün veya eğlence olmadığı belirtildi. Polis, tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ömer Ali'nin dedesi Asım Saçlı, çok üzüldüklerini belirterek, torununun ölümüne neden olan kişinin bir an önce bulunmasını istedi.

“KAFASINA İSABET EDEN KURŞUNLA TORUNUM HAYATINI KAYBETTİ”

Polislerin yaptığı incelemede Ömer Ali'nin öldüğü yerin yakınlarında boş bir kovan daha bulunduğunu anlatan Asım Saçlı, rastgele ateş açanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Torununun hayat dolu bir çocuk olduğunu ve ocaklarına ateş düştüğünü dile getiren Asım Saçlı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi akşamı torunum amcasıyla birlikte markete gidiyor. Bu sırada torunum bir anda yere yığılıyor. Amcası ayağının burkulduğunu zannederek kaldırıyor. Kafasından kan geldiğini görünce hemen hastaneye götürüyor. Ama torunumu hastanede kurtaramadılar. Kafasına isabet eden kurşunla torunum hayatını kaybetti. Torunumu kaybettik, acımız çok büyük.





“HAVAYA ATEŞ AÇANLARA KARŞI AĞIR CEZA GELMESİNİ İSTİYORUM”

Polisler geldi olay yerinde inceleme yapıtılar. Torunumun öldüğü yerin yakınında bir tane daha boş kovan buldular. Bu magandalığı yapan kişinin bir an önce bulunup adalet önünde cezalandırılmasını istiyorum. Bizim ocağımıza ateş düştü. Ben yandım başkaları yanmasın. Ben başka hiç kimsenin bu acıyı çekmesini istemiyorum, çünkü çok büyük bir acı. Havaya ateş açanlara karşı ağır ceza gelmesini istiyorum. Bu durumları ihbar edenlere ödül, ateş açanlara ise çok caydırıcı ceza verilsin. Mermi bugün benim torunumun başına geldi, yarın bir başkasının çocuğunun başına gelebilir. Daha ilkokul ikinci sınıfa gidiyordu. Okumayı yazmayı çok seviyordu, büyüyünce öğretmen olmak istiyordu."