Gaziantep'te aidat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı Bir sitede oturanlar arasında aidat ödememe nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi 11 Nolu sokakta bulunan bir sitede site sakinleri arasında aidat ödememe nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflar birbirlerine silahla ateş etti.

Polis ekipleri sevk edildi

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1'i ağır 5 kişi yaralandı

Silahlardan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 yaralının durumu kritik

Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.