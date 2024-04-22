Gaziantep'te alacak kavgasında dövülerek öldürüldü

DHA
Gaziantep'te gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi'nde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Devrim Keleş (47) ile bir grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Dövülerek öldürüldü
Tartışmanın büyümesi ile Keleş, kimliği belirsiz kişiler tarafından sopayla darbedildi.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
4 kişi gözaltına alındı
Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Keleş, kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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