Gaziantep'te alacak kavgasında dövülerek öldürüldü Gaziantep'te alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Devrim Keleş, sopa ile dövülerek öldürüldü.

DHA

Gaziantep'te gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi'nde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Devrim Keleş (47) ile bir grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Dövülerek öldürüldü

Tartışmanın büyümesi ile Keleş, kimliği belirsiz kişiler tarafından sopayla darbedildi.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

4 kişi gözaltına alındı

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Keleş, kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)