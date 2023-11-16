İHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Nurdağı yönünden Hatay istikametine giden Ahmet K. kontrolündeki minibüs, kırmızı ışığın yanması ile öndeki araçlara çarpmamak için frene bastı.
Minibüs, savrularak devrildi
Bu esnada yağış sebebiyle ıslanan yolda kayan minibüs, savrulduktan sonra yan yattı.
Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet K. yaralandı.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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