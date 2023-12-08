Gaziantep'te arkadaş cinayeti: Göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

DHA
Gaziantep'te Karagöz Mahallesi'nde cep telefonu dükkanı bulunan Kerim Serttaş ile iş yerine gelen arkadaşı Mustafa Bağcı arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Mustafa Bağcı üzerinden çıkarttığı bıçakla Kerim Serttaş'ı göğsünden yaraladı.
Ekipler sevk edildi
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisler çalışma başlattı
Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa Bağcı'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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