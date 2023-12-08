Gaziantep'te arkadaş cinayeti: Göğsünden bıçaklanarak öldürüldü 35 yaşındaki arkadaşı Mustafa Bağcı tarafından iş yerinde göğsünden bıçaklanan 41 yaşındaki Kerim Serttaş, hayatını kaybetti.

DHA

Gaziantep'te Karagöz Mahallesi'nde cep telefonu dükkanı bulunan Kerim Serttaş ile iş yerine gelen arkadaşı Mustafa Bağcı arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Mustafa Bağcı üzerinden çıkarttığı bıçakla Kerim Serttaş'ı göğsünden yaraladı.

Ekipler sevk edildi

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisler çalışma başlattı

Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa Bağcı'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)