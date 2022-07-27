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    Gaziantep’te avukat bir kişiyi öldürdü

    Bağ evinde tartıştığı arkadaşına kurşun yağdıran avukat, o sırada tartışanları ayırmaya çalışan kişinin ölümüne neden oldu.
    • 27.07.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 13:17
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    Gaziantep’te avukat bir kişiyi öldürdü

    Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsalındaki bir bağ evinde, dün gece Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukat Yusuf S. ile sigorta işiyle uğraşan arkadaşı İsa Y.’nin arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma esnasında sinirlenen avukat Yusuf S., tabancasını çıkardı.

    O sırada bağ evinde olan Ahmet Tamer ise iki arkadaşını da sakinleştirmek için aralarına girdi.

    Kurşun sekti, ayırmaya çalışana isabet etti

    Tamer’in çabalarına rağmen iki arkadaş sakinleşmezken, avukat Yusuf S., tabancasıyla arkadaşı İsa Y.’ye doğru ateş etti.

    Yusuf S.’nin silahından çıkan kurşunlar sekerek Ahmet Tamer’e isabet etti.

    Gaziantep’te avukat bir kişiyi öldürdü #1

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tamer olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Tamer’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Cenazenin, Oğuzeli ilçesi Güzelce Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

    Gaziantep’te avukat bir kişiyi öldürdü #2

    Katil avukat ile arkadaşı gözaltında

    Öte yandan Ahmet Tamer'in ölümüne neden olan katil zanlısı avukat Yusuf S. ile tartıştığı arkadaşı İsa Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Gaziantep’te avukat bir kişiyi öldürdü #3


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