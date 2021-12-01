Gaziantep'te bebeğini darbeden cani baba: Anlık sinirle oldu

3 aylık bebeğini vahşice darbeden cani babanın, emniyete verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba Yunus Göç, Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu.

Cani baba, görüntülerin ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Vahşice dövülen minik bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürerken Yunus Göç'ün, emniyete verdiği ifade ortaya çıktı.

"ANLIK SİNİRLE DARBETTİM, PİŞMANIM"

Cani baba ifadesinde, bebeğini anlık sinirle dövdüğünü ve onu sevdiğini vurgulayarak, “Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum.” şeklinde konuştu.

Gaziantep'te bebeğini darbeden adam: Anlık sinirle oldu VİDEO

AYLAR ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan Cihan bebeğin annesi Semra Göç’ün, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

BOŞANMAYA AİLE BÜYÜKLERİ ENGEL OLDU

Semra Göç’ün, eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından, 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

"DÖVMEDİĞİNİ DÜŞÜNMEK İSTEDİM"

Eşinin Cihan bebeğe devamlı olarak şiddet uyguladığını söyleyen Semra Göç, şüphelenerek odaya gizlediği kamerayla saldırı anını kayda aldı.

Semra Göç "Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu.

"ÇOCUĞUN SURATINA AVUÇ İÇİYLE VURUYORDU"

O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp, delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi.” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te bebeğini darbeden adam: Anlık sinirle oldu VİDEO