Gaziantep'te bebeğini döven Yunus Göç ikinci kez hakim karşısında

İki aylık çocuğuna şiddet uygulayan Yunus Göç'ün yargılandığı davada, bebekte kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespiti için kati raporu istendi.

Gaziantep’te 2 aylık oğlu Cihan'ı acımasızca darbeden Yunus Göç, eşinin kamera kayıtları sayesinde yakayı ele verip tutuklanmıştı.

Cani baba Göç hakkında, 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı altsoya karşı öldürmeye teşebbüs'ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İkinci duruşma görüldü

Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına, avukatlar ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri katıldı. Şiddete uğrayan bebeğin annesi Semra Göç'ün avukatları, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve eksiklerin giderilmesini talep etti.

Sanık avukatı da Göç’ün tahliyesini talep etti.

Kati rapor beklenecek

DHA'nın haberine göre mahkeme başkanı, Göç’ün akıl sağlığının yerinde olduğunu hatırlatarak tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Ayrıca Cihan bebekte kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespit edilebilmesi için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden gelecek kati raporun beklendiğini belirtilerek duruşma ertelendi.

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