Gaziantep'te bebekli kadına yardım bahanesi ile telefonu çaldı Bebek arabası ile otobüse binmek isteyen kadına yardım ettikten sonra cep telefonunu çalıp kaçan hırsız yakalandı.

DHA

Yardım bahanesiyle hırsızlığın adresi, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi oldu.

Alaybey Mahallesi'ndeki durakta bir kadın, kucağına aldığı bebeğinin arabası ile otobüse binmek istedi.

Bu sırada bir kişi, araca binmekte zorlanan kadına yardımcı oldu.

Kameradan tespit edildi

Otobüse binen kadın, bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark edip, polise haber verdi.

Polis, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, kadına yardım eden kişinin telefonu çaldığını belirledi.

Tutuklandı

Kimliği tespit edilen M.Y., polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.