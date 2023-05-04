Gaziantep'te bebekli kadına yardım bahanesi ile telefonu çaldı

DHA
Yardım bahanesiyle hırsızlığın adresi, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi oldu.
Alaybey Mahallesi'ndeki durakta bir kadın, kucağına aldığı bebeğinin arabası ile otobüse binmek istedi.
Bu sırada bir kişi, araca binmekte zorlanan kadına yardımcı oldu.
Kameradan tespit edildi
Otobüse binen kadın, bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark edip, polise haber verdi.
Polis, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Ekipler, kadına yardım eden kişinin telefonu çaldığını belirledi.
Tutuklandı
Kimliği tespit edilen M.Y., polisin operasyonu ile gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.