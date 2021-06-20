Farklı adreslerde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olayla bağlantılı olan 4 kişi tutuklandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Osmangazi ve Karagöz mahallelerinde bir ikamette ve iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

İhbarı alan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz eşya çalan hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları görüntüleri mercek altına alındı.

Olayı gerçekleştiren şahısların kimlikleri tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te beyaz eşya hırsızlığı kamerada VİDEO

