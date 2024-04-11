Gaziantep'te çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı Gaziantep'te çocuklar arasında başlayan tartışmaya ailelerin dahil olması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Gaziantep'te çocuklar arasında çıkan kavga, ailelerin dahil olmasıyla büyüdü..

Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileleri de dahil olunca iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada yaralananları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

1 kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan durumu ağır olan Hannan Şahin (21), kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin daha durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)