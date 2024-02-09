Gaziantep'te deprem sonrası oluşan doğal gölde inceleme

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasındaki bölgede jeolojik hareketlenme yaşandı.

Bu hareketlenme sonucunda, yolun iki yakasındaki dağlardan biri çöktü ve yolun geçtiği güzergah kayboldu.

Ayrıca, çöken parçaların dere yatağını doldurmasıyla doğal bir göl oluştu.

"Bu heyelan küçük olsa da devam edecek"

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede inceleme yapıp, son durumu aktardı.

Prof. Dr. Ersoy, şu açıklamalarda bulundu:

Burada büyük kütleler aşağıya doğru kaymış ama bu heyelanın işi henüz bitmemiş. Yukarıda gördüğüm kadarıyla henüz akmamış, devrilmemiş kısımlar da var. Bu heyelan küçük olsa da devam edecek. Büyük blokların burada olması, bir bakıma faydalı; topuk vazifesi görecek. Ama geride henüz kayma potansiyeli olan müsait yerleri görmek mümkün.