Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremler 11 ili etkiledi...
Depremlerde kentte binlerce ev kullanılamaz hale gelirken devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla yeni konutların temelleri atıldı.
Öte yandan diğer kentlerde olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Dinamitle yıkılmaya çalıştı
Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 6 katlı, 36 daireden oluşan Beyaz Saray Apartmanı da depremde ağır hasar gördü.
Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın dün akşam saatlerinde, dinamit ile yıkımı için çalışma başlatıldı.
Bina yıkılmadı
Binanın ilk üç katına dinamit yerleştirildi. Bu sırada bölgede, AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Dinamitler, 2 kez denemeyle patlatıldı ancak bina yıkılmadı. Havanın kararması ile apartmanın yıkımı, başka bir tarihe ertelendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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