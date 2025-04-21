Gaziantep'te drift atan sürücüler polise yakalandı

İHA
Gaziantep'te iki sürücü, trafik kurallarını hiçe saydı...
Cadde üzerine Tofaş marka araçlarıyla drift atarak çevreye tehlike saçan sürücüler, o anları kayda aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede tepki çekti.
POLİSE YAKALANDILAR
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar neticesinde trafikte drift yaparak tehlike saçan araçlar tespit edildi.
144 BİN TL CEZA KESİLDİ
Bahse konu araç sürücülerine 'sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, drift atmak' suçlarından toplam 144 bin 815 TL idari para cezası uygulandı.
Araçlardan biri ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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