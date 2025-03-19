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İHA

Gaziantep'te kimliği ve plakası belirlenemeyen bir sürücü, aracıyla drift yaparak kayda aldığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Görüntüleri ihbar kabul eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

46 BİN TL CEZA UYGULANDI

İncelemeler sonucunda sokakta drift atan araç sürücüsünün kimliği tespit edildi.

Sürücüye toplamda 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Son beş yıl içerisinde ikinci kez işlem yapıldığı anlaşılan araç sürücüsünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

Araç ise 60 gün trafikten menedildi.

"BAHSE KONU ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MENEDİLMİŞTİR"

Gaziantep Valiliği ise sürücü hakkında yasal işlem başlatılarak idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: