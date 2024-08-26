DHA
Gaziantep'te yürekleri sızlatan bir trafik kazası meydana geldi.
Araban ilçesinde bir akrabasının düğününe giderken yolun karşısına geçmek isteyen Duran Çelik'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan müdahalenin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Duran Çelik'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Burada otopsi işlemleri tamamlanan Çelik'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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