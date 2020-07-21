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    Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü yoldan çıkıp kaza yaptı

    Ehliyetsiz otomobil kullanan bir sürücü, yoldan çıkarak refüjdeki çınar ağaçlarına çarptı. Otomobilin hava yastığı sayesinde ölümden dönen sürücü, bir çınar ağacını kökünden söktü.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 11:57
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 11:57
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    Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü yoldan çıkıp kaza yaptı

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

    Fatih Sultan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinden D400 karayolu istikametine seyreden 19 yaşındaki B.C.O., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    AĞAÇLARA ÇARPARAK DURDU

    B.C.O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çıkan otomobil, çınar ağaçlarına çarparak durabildi. Kaza anında bir çınar ağacı kökünden sökülürken, bir başka ağaç da hasar gördü.

    HAVA YASTIĞI KORUDU

    Feci kazada ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüyü ise otomobilin açılan hava yastığı kurtardı.

    Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü yoldan çıkıp kaza yaptı - VİDEO


    YOL TRAFİĞE KAPANDI

    Kazanın ardından sürücü, Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen ağaç nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ise aracın ve ağaçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

    SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

    Öte yandan, yaralı sürücünün durumunun iyiye gittiği öğrenildi

    Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü yoldan çıkıp kaza yaptı #1

    Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü yoldan çıkıp kaza yaptı #2

    Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü yoldan çıkıp kaza yaptı #3

    Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü yoldan çıkıp kaza yaptı #4

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