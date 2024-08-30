Gaziantep'te gürültü nedeniyle öldürülen çocuğun son görüntüsü Gaziantep'te gürültü yaptığı iddiasıyla mahalledeki manav tarafından pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın abisini ziyarete gittiği Kıbrıs'ta asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav M.T. tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK POMPALI TÜFEK İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilirken katil zanlısı M.K. ise tutuklandı.

Ses çıkardığı iddiasıyla öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

ASKERİ SELAMLADIĞI GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde askerle yaptığı selamlama görüntüleri yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)