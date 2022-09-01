Gaziantep'te gürültü yapanlara 295 bin TL para cezası kesildi

Ağustos ayı içerisinde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden 572 kişiye toplam 295 bin 270 TL para cezası kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla 1 Ağutos-31 Ağustos arasında denetim yaptı.

295 bin 270 TL para cezası

Denetimlerde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 572 kişiye 295 bin 270 TL para cezası kesti.

Trafiği tehlikeye düşüren de yandı

Denetimlerde düğün gibi gerekçelerle konvoy oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 512 aracın sürücülerine ise 120 bin 801 TL'lik cezai işlem uygulandı.

Aralıksız sürecek

İHA’nın haberine göre kentte çevreye rahatsızlık verenlere yönelik denetimler aralıksız sürecek…