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AA & Ensonhaber

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Bedirhan Ö.'nün kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 16 yaşındaki sürücü Bedirhan Ö., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü Bedirhan Ö.'nün yolda ilerlemesi ve o sırada ara yoldan çıkan minibüs ile çarpışması sonucu yola savrulması yer aldı.