Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı

İHA

Firari şahısların yakalanmasına yönelik başarılı operasyonlara imza atılıyor...

Bu kapsamda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

10 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçu başta olmak üzere 10 ayrı suç kaydı bulunan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.