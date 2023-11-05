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Gaziantep'te havai fişek yüklü tır alevlere teslim oldu

Gaziantep'te havai fişek yüklü tır alevlere teslim oldu Havai fişek yüklü tırın bilinmeyen nedenle yanması sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında tırda bulunan havai fişeklerin patlaması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.