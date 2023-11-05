Gaziantep'te havai fişek yüklü tır alevlere teslim oldu

Gaziantep'te panik anları yaşandı.
Otoyolda seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen havai fişek yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile trafik ekibi sevk edildi.
İlginç görüntüler ortaya çıktı
Kısa sürede tırı saran yangının, dorsede bulunan havai fişeklere sıçraması sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Yanan tırdaki havai fişeklerin birer birer patlaması sonrası otoyolda adeta renk cümbüşü yaşanırken, yoldaki trafik ise kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı.
Tır küle döndü
Havai fişek yüklü tır yangını, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangının ardından tır kullanılmaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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