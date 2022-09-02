Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan kamyoneten esrar çıktı

Emniyet ekiplerinin havadan takip ederek yürüttükleri çalışmada, şüphelendikleri kamyonetten, 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine ve önüne geçilmesine yönelik çalışma yürütüyor.

Yürütülen çalışma kapsamında, Nizip-Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine kamyoneti drone ile izlemeye aldı.

Agros ile arama yapıldı

Havadan takip edilen kamyoneti durduran ekipler, narkotik köpeği "Agros" ile kapsamlı bir arama yaptı.

DHA'nın aktarımına göre; Aramalarda 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, bulunan esrara el koydu. Kamyoneti kullanan şoförü gözaltına alınarak, emniyete götürdü.













