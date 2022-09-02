Petrol
94.7
2.53%
Euro
18.2413
0.75%
Dolar
18.218
0.12%
Altın
1.003
1.11%
Borsa
3222
2.51%
Bitcoin
373.819
2.28%
BTXN Coin
4.54
8.09%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan kamyoneten esrar çıktı

    Emniyet ekiplerinin havadan takip ederek yürüttükleri çalışmada, şüphelendikleri kamyonetten, 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.
    • 02.09.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan kamyoneten esrar çıktı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine ve önüne geçilmesine yönelik çalışma yürütüyor.

    Yürütülen çalışma kapsamında, Nizip-Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine kamyoneti drone ile izlemeye aldı.

    Agros ile arama yapıldı

    Havadan takip edilen kamyoneti durduran ekipler, narkotik köpeği "Agros" ile kapsamlı bir arama yaptı.

    DHA'nın aktarımına göre; Aramalarda 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.

    Polis ekipleri, bulunan esrara el koydu. Kamyoneti kullanan şoförü gözaltına alınarak, emniyete götürdü.

    Gaziantep te şüphe üzerine durdurulan kamyoneten esrar çıktı #1

    Gaziantep te şüphe üzerine durdurulan kamyoneten esrar çıktı #2

    Gaziantep te şüphe üzerine durdurulan kamyoneten esrar çıktı #3

    Gaziantep te şüphe üzerine durdurulan kamyoneten esrar çıktı #4

    Gaziantep te şüphe üzerine durdurulan kamyoneten esrar çıktı #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'da
    Transfer dosyası

    Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'da

    Denizli'de köpeğin polisi ısırma anı
    3. Sayfa

    Denizli'de köpeğin polisi ısırma anı

    Görüş Bildir