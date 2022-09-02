- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan kamyoneten esrar çıktı
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan kamyoneten esrar çıktı
Emniyet ekiplerinin havadan takip ederek yürüttükleri çalışmada, şüphelendikleri kamyonetten, 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.
- 02.09.2022 - 17:40
- Güncelleme : 02.09.2022 - 17:43
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine ve önüne geçilmesine yönelik çalışma yürütüyor.
Yürütülen çalışma kapsamında, Nizip-Gaziantep otoyolunda şüphe üzerine kamyoneti drone ile izlemeye aldı.
Agros ile arama yapıldı
Havadan takip edilen kamyoneti durduran ekipler, narkotik köpeği "Agros" ile kapsamlı bir arama yaptı.
DHA'nın aktarımına göre; Aramalarda 222 kilo 770 gram esrar ele geçirildi.
Polis ekipleri, bulunan esrara el koydu. Kamyoneti kullanan şoförü gözaltına alınarak, emniyete götürdü.